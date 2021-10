**Vip: rottura tra Ambra e Allegri spacca il web, 'lui non la merita', 'sono affari suoi'** (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott. (Adnkronos) - La notizia della rottura tra Ambra Angiolini e l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri non ha lasciato indifferente i numerossissimi fan dell'attrice, e nemmeno i tifosi bianconeri. L'anticipazione di 'Chi', confermata da un post della figlia dell'attrice Jolanda, ha infatti sollevato un dibattito acceso fra il popolo del web. A cominciare dalla giornalista e opinionista Selvaggia Lucarelli che, dalle pagine di Instagram, ha lanciato un 'j'accuse alla trasmissione 'Striscia la Notizia' che ieri ha consegnato il Tapiro d'Oro ad Ambra 'rea' di essere la vittima di un presunto tradimento dell''allegro' Allegri. Gli internauti si dividono. "Finalmente Ambra si è liberata di questo personaggio", scrive una ragazza. Non la manda a dire un'altra: "Viviamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott. (Adnkronos) - La notizia dellatraAngiolini e l'allenatore della Juventus Massimilianonon ha lasciato indifferente i numerossissimi fan dell'attrice, e nemmeno i tifosi bianconeri. L'anticipazione di 'Chi', confermata da un post della figlia dell'attrice Jolanda, ha infatti sollevato un dibattito acceso fra il popolo del web. A cominciare dalla giornalista e opinionista Selvaggia Lucarelli che, dalle pagine di Instagram, ha lanciato un 'j'accuse alla trasmissione 'Striscia la Notizia' che ieri ha consegnato il Tapiro d'Oro ad'rea' di essere la vittima di un presunto tradimento dell''allegro'. Gli internauti si dividono. "Finalmentesi è liberata di questo personaggio", scrive una ragazza. Non la manda a dire un'altra: "Viviamo ...

