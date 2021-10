Victoria Beckham | troppi ritocchini | ma è davvero lei?

(Di giovedì 14 ottobre 2021): irriconoscibile dopo i, i fan fanno fatica a riconoscerla, ma è? Vediamo com’è cambiata in questi anni.dal chirurgo, non sembra piùL’ex star delle Spice Girls ha lasciato tutti a bocca aperta, stiamo parlando di, oggi quasi irriconoscibile per via deidal chirurgo, ora i fan la implorano di smettere di ricorrere alla chirurgia estetica. La moglie di Davidè tornata al centro dei gossip dopo aver partecipato ad un programma televisivo americano, Good Morinig America, i ...

infoitcultura : Victoria Beckham: il look con abito verde scintillante - infoitcultura : Victoria Beckham di spalle toglie il fiato, che curve - FOTO - infoitcultura : Victoria Beckham con le labbra esagerate scatena i commenti social - infoitcultura : Victoria Beckham trasformata, il viso sconvolge i fan: “Troppi lifting” (foto) - megumishibasaki : RT @vogue_italia: Victoria Beckham ci mostra come indossare il trend più colorato di stagione ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Victoria Beckham

è stata travolta da una valanga d'insulti dopo che si è mostrata con il viso stravolto dalla chirurgia plastica. Argomenti trattati: la chirurgia plastica...Per, invece, l'accostamento perfetto è quello con un total look in denim , stivali cuissard compresi. cappotti inverno 2021: con l'oversize per Proenza Schouler e con il denim per ...A 47 anni Victoria Beckham ha esagerato con la chirurgia estetica. La moglie di David è riapparsa in tv, ospite di Good Morning America, con il volto praticamente trasformato. Un colpo al cuore per i ...Modella, Posh Spice e fashion designer di successo, indossa un pantalone giallo illuminating che sarà impossibile dimenticare ...