Viaggio nell'Italia dei trasporti che si prepara al Green pass e ai tamponi (e a un mare di disagi...) (Di giovedì 14 ottobre 2021) ... presidenti e segretari delle federazioni degli autotrasportatori Italiani che hanno risposto all'invito di stradafacendio.tgcom24.it di rispondere a poche domande per fotografare la realtà di quello ... Leggi su stradafacendo.tgcom24 (Di giovedì 14 ottobre 2021) ... presidenti e segretari delle federazioni degli autotrasportatorini che hanno risposto all'invito di stradafacendio.tgcom24.it di rispondere a poche domande per fotografare la realtà di quello ...

Advertising

federica_dL : Come molti,ho smesso di parlare con amici che ho scoperto essere fanatici no-vax nell'ultimo anno.Mi è tornato in m… - Marilen97832318 : RT @stebaraz: Questa storia non la volevo raccontare, ma dopo quel che leggo in questi giorni devo. L'ultimo 'viaggio' che ho fatto prima d… - Pistacchio89 : RT @stebaraz: Questa storia non la volevo raccontare, ma dopo quel che leggo in questi giorni devo. L'ultimo 'viaggio' che ho fatto prima d… - Segnale_Orario : RT @stebaraz: Questa storia non la volevo raccontare, ma dopo quel che leggo in questi giorni devo. L'ultimo 'viaggio' che ho fatto prima d… - w_n_compass : @Giotherockk Basta fare GP obbligatorio pure per pisciare e concederlo solo ai vaccinati. Poi tu sei libero di caga… -