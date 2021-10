Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2021 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 14 ottobre 2021)DEL 14 OTTOBREORE 20.20 MARCO CILUFFO BEN TROVATI DALLA SALA OPERATIVA DI ASTRAL INFOMOBILITA’, SERVIZIO DELLAAGGIORNAMENTO SULLA VIA CASSIA CHIUSA LA CIRCONE A CAUSA DI UN INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA MONTEROSI E SUTRI UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA CODE TRA CEPRANO E PONTECORVO SULL’AUTOSTRADA A1NAPOLI IN DIREZIONE DI NAPOLI ENTRIAMO APER SEGNALARE CODE QUI PER TRAFFICO INTENSO SULLA TANGENZIALE DALL USCITA DELLA GALLERIA 23 FINO ALLA SALARIA IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI ALTRE CODE SULLA COLOMBO DAL RACCORDO FINO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE SULLO STESSO TRATTO INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO: SONO IN STRADA LE LINEE S, IL POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO ...