Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2021 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 14 ottobre 2021)DEL 14 OTTOBREORE 17.05 MARCO CILUFFO BEN RITROVATRI ALL’ASCOLTO CON GLI AGGOIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’, SERVIZIO DELLAINIZIAMO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA GLI SVINCOLI CASSIA E INNESTO A24TERAMO IN CARREGGIATA OPPOSTA STESSA SITUAZIONE TRA LAFIUMICINO FINO L’USCITA CASILINA RIMANENDO IN ZONA CASILINA A CAUSA DI UN VEICOLO RIBALTATO CODE SU VIA DI TOR BELLA MONACA IN DIREZIONE DEL RACCORDO RACCOMANDIAMO ATTENZIONE PER LA PRESENZA DI PERSONALE SU STRADA TRAFFICO RALLENTATO SULLE CONSOLARI SULLA SALARIA DA SETTEBAGNI FINO A MONTEROTONDO SCALO E SULLA CASSIA DA TOMBA DI NERONE FINO OLGIATA TUTTO NELLE DUE DIREZIONI MENTRE SI RALLENTA IN USCITA DALLA CAPITALE SULLA FLAMINIA ...