Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2021 ore 15:30 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Viabilità DEL 14 OTTOBRE 2021 ORE 15.20 MARCO CILUFFO BEN TROVATI DA MARCO CILUFFO E LA SALA OPERATIVA DI ASTRAL INFOMOBILITA’, SERVIZIO DELLA Regione Lazio DISAGI A CAUSA DI INCIDENTI SUL RACCORDO NEL DETTAGLIO IN CARREGGIATA ESTERNA ALTEZZA LAURENTINA LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA Roma FIUMICINO AL MOMENTO I VEICOLI CONVOLTI SONO IN CORSIA DI EMERGENZA MENTRE IN CARREGGIATA OPPOSTA SEMPRE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA LE USCITE CASILINA E TUSCOLANA A NORD DELLA CAPITALE PERMANGONO CODE SULLA FLAMINIA, TRA LABARO E VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE DEL CENTRO, QUI PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO SEMPRE PER LAVORI IN CORSO CI SONO CODE NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA SALARIA SIAMO ALL’ALTEZZA DI OSTERIA DI NEROLA PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SONO IN STRADA FINO ALLE ORE 16:00 LE LINEE S, IL ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 14 ottobre 2021)DEL 14 OTTOBREORE 15.20 MARCO CILUFFO BEN TROVATI DA MARCO CILUFFO E LA SALA OPERATIVA DI ASTRAL INFOMOBILITA’, SERVIZIO DELLADISAGI A CAUSA DI INCIDENTI SUL RACCORDO NEL DETTAGLIO IN CARREGGIATA ESTERNA ALTEZZA LAURENTINA LUNGHE CODE A PARTIRE DALLAFIUMICINO AL MOMENTO I VEICOLI CONVOLTI SONO IN CORSIA DI EMERGENZA MENTRE IN CARREGGIATA OPPOSTA SEMPRE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA LE USCITE CASILINA E TUSCOLANA A NORD DELLA CAPITALE PERMANGONO CODE SULLA FLAMINIA, TRA LABARO E VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE DEL CENTRO, QUI PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO SEMPRE PER LAVORI IN CORSO CI SONO CODE NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA SALARIA SIAMO ALL’ALTEZZA DI OSTERIA DI NEROLA PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SONO IN STRADA FINO ALLE ORE 16:00 LE LINEE S, IL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14 - 10 - 2021 ore 10:30 VIABILITÀ DEL 14 OTTOBRE 2021 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL ...A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA VIA DEI RUTULI E VIA LAURENTINA IN DIREZIONE ROMA: UN ...

