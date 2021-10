Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 14 ottobre 2021)DEL 14 OTTOBREORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SULLA PONTINA A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA SPINACETO E VIA DI VALLERANO IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE; RACCORDO DOVE PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE APPIA E TUSCOLANA; CODE PRESENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA STRADA REGIONALE DELLA VANDRA, SONO IN CORSO LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA E DEL MANTO STRADALE A CURA DI ASTRAL SPA TRA I COMUNI DI ATINA E VILLA LATINA; SUL TRATTO INTERESSATO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA CON SENSO UNICO ALTERNATO E LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 KM/H, A PARTIRE DALLE 7.00 E FINO ALLE 18.00; PRESTARE ...