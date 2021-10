Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2021 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 14 ottobre 2021)DEL 14 OTTOBREORE 9.05 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SULL’AURELIA A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA RESTANO INCOLONNAMENTI TRA MALAGROTTA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO, UN INVITO ALLA DOVUTA ATTENZIONE, QUINDI, PER CHI E’ IN TRANSITO SUL TRATTO INTERESSATO; TRAFFICO CHE RESTA INTENSO SULLA RETE VIARIA, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE ABBIAMO CODE DAL BIVIO PER VIA TOGLIATTI FINO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO, IN DIREZIONE OPPOSTA TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO; TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA-FIUMICINO, TRA LA MAGLIANA E VIALE ISACCO NEWTON IN DIREZIONE EUR; E CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO: IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA LE USCITE CASSIA BIS E ...