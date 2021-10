Verso Lazio - Inter, buone news per Sarri: Immobile c'è, torna anche Zaccagni (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il bomber di Torre Annunziata si è riaggregato al gruppo e sarà disponibile, forse non per tutti i 90'. Il centrocampista romagnolo, dopo lo stop per un stiramento, torna tra i ... Leggi su today (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il bomber di Torre Annunziata si è riaggregato al gruppo e sarà disponibile, forse non per tutti i 90'. Il centrocampista romagnolo, dopo lo stop per un stiramento,tra i ...

Ultime Notizie dalla rete : Verso Lazio Verso Lazio - Inter, buone news per Sarri: Immobile c'è, torna anche Zaccagni Il bomber di Torre Annunziata si è riaggregato al gruppo e sarà disponibile, forse non per tutti i 90'. Il centrocampista romagnolo, dopo lo stop per un stiramento, torna tra i ...

Tg Sport - 14/10/2021 In questa edizione: - Lazio, Immobile verso il recupero - Obiettivo 100% della capienza per il Derby di Milano - Italia: Ibanez potrebbe giocare in Nazionale - Real Madrid e Barcellona su Rudiger e Kessiè gtr/red Sponsor

Verso Lazio-Inter: Correa recupera, ok anche Lautaro Martinez. I due torneranno in Italia venerdì sera