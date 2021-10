Verso la legge sulla parità salariale. La storica Pescarolo: «Giusta direzione, ora investiamo sull’istruzione maschile» (Di giovedì 14 ottobre 2021) 393 sì, nessun voto contrario: è stato approvato così alla Camera, all’unanimità, il testo – prima firmataria Chiara Gribaudo del Pd – che mira a sostenere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e a favorire la parità retributiva tra i sessi. «Un intervento sul codice delle Pari Opportunità del 2006 che non stava, evidentemente, funzionando e che andava corretto», spiega a Open Gribaudo. Ora il disegno di legge è atteso in Senato, e il Pd spera in tempi rapidi. «Abbiamo chiesto che la proposta di legge venga discussa in sede deliberante, e quindi che non si vada in aula se c’è accordo tra le forze politiche» – ma che si approvi direttamente in Commissione. «Spero che le forze politiche come hanno votato all’unanimità alla Camera facciano lo stesso al Senato. È una legge di cui abbiamo assoluta urgenza ... Leggi su open.online (Di giovedì 14 ottobre 2021) 393 sì, nessun voto contrario: è stato approvato così alla Camera, all’unanimità, il testo – prima firmataria Chiara Gribaudo del Pd – che mira a sostenere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e a favorire laretributiva tra i sessi. «Un intervento sul codice delle Pari Opportunità del 2006 che non stava, evidentemente, funzionando e che andava corretto», spiega a Open Gribaudo. Ora il disegno diè atteso in Senato, e il Pd spera in tempi rapidi. «Abbiamo chiesto che la proposta divenga discussa in sede deliberante, e quindi che non si vada in aula se c’è accordo tra le forze politiche» – ma che si approvi direttamente in Commissione. «Spero che le forze politiche come hanno votato all’unanimità alla Camera facciano lo stesso al Senato. È unadi cui abbiamo assoluta urgenza ...

