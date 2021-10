Vera Miales | contro le critiche di Guenda e Manila Ecco l’accaduto

Advertising

trash_italiano : Io dopo il confronto Amedeo Goria-Vera Miales. #GFVIP - infoitcultura : Guenda Goria attacca Vera Miales, la compagna del padre e lei la asfalta: “Smettila di fare la …” - infoitcultura : Vera Miales torna a parlare di 'gravidanza psicotica' e replica a Guenda - infoitcultura : Vera Miales contro Guenda Goria e Manila Nazzaro/ 'Finti perbenisti, smettetela' - 361_magazine : -

Ultime Notizie dalla rete : Vera Miales

Dopo la smentita della presunta gravidanza,torna a far parlare di sé attaccando Manila Nazzaro e Guenda Goria, la figlia del suo fidanzato Amedeo. L'incursione dinella Casa più spiata d'Italia ha sollevato un vero e ..., la fidanzata di Amedeo Goria, replica a Manila Nazzaro e Guenda Goria che hanno criticato il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 2021 per fare chiarezza sulla presunta ...Innanzitutto, per il suo comportamento troppo esuberante nei confronti delle donne coinquiline e poi, da ultimo, per il comportamento della sua compagna 36enne, Vera Miales. E poi a Guenda ha detto: “ ...Infine la Miales ha pubblicato una storia con una foto insieme ad Amedeo accompagnata dalla seguente didascalia: Io ho avuto una gravidanza psicotica perché ho subito un forte trauma quest’estate prop ...