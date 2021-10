Vento forte a Procida, scontro tra due traghetti al porto di Marina Grande (Di giovedì 14 ottobre 2021) Momenti di paura si sono vissuti a Procida, dove due traghetti – uno della Medmar e l’altro della Gestur – si sono scontrati, a causa del forte Vento che da oltre 12 ore sta interessando la Campania. L’incidente si è verificato stamattina, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 14 ottobre 2021) Momenti di paura si sono vissuti a, dove due– uno della Medmar e l’altro della Gestur – si sono scontrati, a causa delche da oltre 12 ore sta interessando la Campania. L’incidente si è verificato stamattina, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

NunquamDeorsum : @markorgull Yes, bisogna riverniciare. Il legno è bello ma è pure bastardo, vuole tanta cura. No vabbè quello anche… - AgordinoMeteo : Taibon - Via al Forte ?? 13h | ? Soleggiato Vento: 8.3 km/h NO Raffica: 8.3 km/h Temperatura: 12.5 °C Umidità: 47 %… - viabilitasdp : 12:52 #A24 Vento Forte tra Grande Raccordo Anulare e Via Fiorentini - viabilitasdp : 12:53 #A24 Vento Forte tra Grande Raccordo Anulare e Roma est - CCISS_Ministero : A24 Tratto Urbano vento forte tra Allacciamento G.R.A. e A24 Svincolo Via Fiorentini (Km 4,9) in entrambe le dire… -

Ultime Notizie dalla rete : Vento forte Abbasso costo ...i prezzi dell'energia aumentano? Le ragioni per cui i prezzi dell'energia hanno subito un forte ... lasciando scorte di gas inferiori al normale, mentre la bassa velocità del vento ha limitato l'...

Forti mareggiate e vento, Eolie isolate. Danni a Lipari Sono rimasti fermi già da ieri pomeriggio (13 ottobre) nel porto gli aliscafi e i traghetti che collegano con le isole Eolie per il mare grosso e il forte vento che sferza i porti delle Eolie.

Vento forte sulla Roma-Civitavecchia | NewTuscia Troppo vento, stop alla funivia del Faito Sospeso a causa del forte vento il servizio della funivia del Faito, che collega la città di Castellammare di Stabia con il monte Faito, per un dislivello di oltre mille metri. Lo fa sapere l’Eav, hol ...

Rocket League: l’evento di Halloween è a tema Batman Finalmente è arrivato nei campi di Rocket League il terrificante evento a tema Halloween, andiamo a scoprire insieme cosa va ad introdurre ...

...i prezzi dell'energia aumentano? Le ragioni per cui i prezzi dell'energia hanno subito un... lasciando scorte di gas inferiori al normale, mentre la bassa velocità delha limitato l'...Sono rimasti fermi già da ieri pomeriggio (13 ottobre) nel porto gli aliscafi e i traghetti che collegano con le isole Eolie per il mare grosso e ilche sferza i porti delle Eolie.Sospeso a causa del forte vento il servizio della funivia del Faito, che collega la città di Castellammare di Stabia con il monte Faito, per un dislivello di oltre mille metri. Lo fa sapere l’Eav, hol ...Finalmente è arrivato nei campi di Rocket League il terrificante evento a tema Halloween, andiamo a scoprire insieme cosa va ad introdurre ...