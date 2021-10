Venezia | Zanetti | «Fioretto salvezza? Ho già bevuto l’acqua della Laguna | spero di rifarlo»

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Paolo, tecnico del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vistaripresa del campionato Paolo, tecnico del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vistaripresa del campionato.– «Non dimenticherò mai la festaPromozione dell’anno scorso, è stata incredibile. E inseguo un altro sogno, la, che sarebbe un altro piccolo miracolo. Cosa farò in caso di? Mi sono già buttato nellae ne ho. Non è il massimo, ma mi piacerebbe». GRUPPO VARIEGATO – «Era importante creare feeling nel gruppo, ci è voluto tempo ma è normale, ...

Advertising

sportli26181512 : Venezia, Zanetti lancia la promessa: 'Se ci salviamo mi tuffo in laguna' - sportface2016 : #Venezia, #Zanetti: 'La salvezza sarebbe un miracolo. Sono pronto a bere nuovamente l'acqua della laguna' - TuttoMercatoWeb : Venezia, Zanetti e il fioretto salvezza: 'Ho già bevuto l'acqua della Laguna, spero di rifarlo' - CalcioNews24 : #Venezia, le parole del ds Collauto ??? - TuttoSalerno : Venezia, Zanetti: 'Tutti dicevano che saremmo arrivati ultimi ma se il campionato finisse oggi saremmo salvi' -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia Zanetti

Così Paolo, che ai microfoni di Sky ha parlato del suo. Una squadra giovane e multietnica, aspetto sottolineato dal tecnico: 'Era importante creare feeling nel gruppo, ci è voluto ...Commenta per primo Il ds delMattia Collauto ha parlato del rinnovo dell'allenatore: 'E' stata la conseguenza naturale del suo rapporto con il club - ha detto a Lady Radio - Se aveva mercato? Quando un allenatore ...La realtà della Serie A, una missione come la salvezza da inseguire e il modello Venezia da esportare anche nel calcio: Paolo Zanetti spiega così l'emozione delle prime settimane in massima serie con ...Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, ha raccontato in una recente intervista il lavoro svolto settimanalmente in allenamento, soffermandosi anche su quali modelli ispirano il proprio lavoro ...