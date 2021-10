Venezia-Fiorentina: formazioni e dove vederla (Di venerdì 15 ottobre 2021) Lunedì 18 Ottobre 2021 nello Stadio Pierluigi Penzo alle ore 20:45 si disputerà la partita Venezia-Fiorentina di Serie A. Il Venezia ha vinto con l’Empoli, ha perso con Spezia e Milan, e infine ha pareggiato Torino e Cagliari. La Fiorentina ha vinto con Atalanta e Genoa, ha perso con l’Inter, ha vinto contro l’Udinese e infine ha perso contro il Napoli. Venezia-Fiorentina: probabili formazioni Venezia (4-3-3): Romero, Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps, Crnigoj, Vacca, Busio, Okereke, Henry, Johnsen. Allenatore: Zanetti. Indisponibili: Ala-Myllymaki, Lezzerini, Maenpaa. Pagina Twitter Serie A: https://twitter.com/SerieA?ref src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor Fiorentina (4-3-3): Terracciano, Odriozola, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 15 ottobre 2021) Lunedì 18 Ottobre 2021 nello Stadio Pierluigi Penzo alle ore 20:45 si disputerà la partitadi Serie A. Ilha vinto con l’Empoli, ha perso con Spezia e Milan, e infine ha pareggiato Torino e Cagliari. Laha vinto con Atalanta e Genoa, ha perso con l’Inter, ha vinto contro l’Udinese e infine ha perso contro il Napoli.: probabili(4-3-3): Romero, Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps, Crnigoj, Vacca, Busio, Okereke, Henry, Johnsen. Allenatore: Zanetti. Indisponibili: Ala-Myllymaki, Lezzerini, Maenpaa. Pagina Twitter Serie A: https://twitter.com/SerieA?ref src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor(4-3-3): Terracciano, Odriozola, ...

