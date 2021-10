Vecchi proprietari sul terreno confiscato: attivisti antimafia fermano il tentativo di terra bruciata (Di giovedì 14 ottobre 2021) “Guarda che ho preso il numero di targa. Attento che ti vengo a trovare a casa!”. Questa è stata l’urlata finale di Mario Michele Lanzarotti dopo una mattinata passata a minacciare reporter, cameramen, ragazzi de I Siciliani giovani, dell’Arci e di Fanpage, tutti quanti – secondo lui – “comunisti accattoni” che gli avevano invaso il territorio. Il terreno, un prato con piscina ad Acireale, veramente non era più suo da un bel po’, visto che la confisca giudiziaria (reati contro il patrimonio, associazione a delinquere di tipo mafioso, associazione a delinquere semplice, ecc.) era scattata già da diversi anni. Il mese scorso gli attivisti dei I Siciliani giovani e dell’Arci (“Le scarpe dell’antimafia”), in giro per la Sicilia per controllare i terreni mafiosi, avevano verificato la presenza sul posto dei Vecchi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) “Guarda che ho preso il numero di targa. Attento che ti vengo a trovare a casa!”. Questa è stata l’urlata finale di Mario Michele Lanzarotti dopo una mattinata passata a minacciare reporter, cameramen, ragazzi de I Siciliani giovani, dell’Arci e di Fanpage, tutti quanti – secondo lui – “comunisti accattoni” che gli avevano invaso il territorio. Il, un prato con piscina ad Acireale, veramente non era più suo da un bel po’, visto che la confisca giudiziaria (reati contro il patrimonio, associazione a delinquere di tipo mafioso, associazione a delinquere semplice, ecc.) era scattata già da diversi anni. Il mese scorso glidei I Siciliani giovani e dell’Arci (“Le scarpe dell’”), in giro per la Sicilia per controllare i terreni mafiosi, avevano verificato la presenza sul posto dei...

Advertising

ilfattoblog : Vecchi proprietari sul terreno confiscato: attivisti antimafia fermano il tentativo di terra bruciata - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'Benvenuti in Italia, il paese con la mafia più tollerata del mondo ma con l'antimafia più testarda' - ilfattoblog : 'Benvenuti in Italia, il paese con la mafia più tollerata del mondo ma con l'antimafia più testarda' - aedan83 : @ibblastoise La cosa divertente è che magari la fruttiera e lo specchio se li portano via i vecchi proprietari. - Alchimistaq : @boni_castellane Indebitare un locale per poi comprarlo a poco, lasciando i vecchi proprietari come prestanome. Si… -