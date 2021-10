Vasco “Siamo qui”, il nuovo album che uscirà a novembre (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il nuovo album “Siamo qui” di Vasco Rossi esce il 12 novembre. Dal 20 maggio parte da Trento il tour in 11 date. “Se sono ancora vivo io, c’è speranza per tutti” scherza Vasco Rossi presentando il suo nuovo album, ‘Siamo qui’, che uscirà il prossimo 12 novembre, e confessandosi “deluso” perché “doveva andare in un altro modo secondo me“. “Questo non è il migliore dei mondi possibili – riflette – ma è il mondo che c’è e dobbiamo combattere, vivere, imparare dagli errori e non aver paura di sbagliare”. Vasco e il brano “Siamo qui” Lui, come sempre, non ha paura di dire ciò che pensa e cantare ciò che sente. “In queste canzoni – racconta – ci sono le mie ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ilqui” diRossi esce il 12. Dal 20 maggio parte da Trento il tour in 11 date. “Se sono ancora vivo io, c’è speranza per tutti” scherzaRossi presentando il suo, ‘qui’, cheil prossimo 12, e confessandosi “deluso” perché “doveva andare in un altro modo secondo me“. “Questo non è il migliore dei mondi possibili – riflette – ma è il mondo che c’è e dobbiamo combattere, vivere, imparare dagli errori e non aver paura di sbagliare”.e il brano “qui” Lui, come sempre, non ha paura di dire ciò che pensa e cantare ciò che sente. “In queste canzoni – racconta – ci sono le mie ...

