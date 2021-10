Vasco Rossi su Sfera Ebbasta: “Vende vestiti e orologi”, ma elogia Madame e i Maneskin (Di giovedì 14 ottobre 2021) Qual è il pensiero di Vasco Rossi su Sfera Ebbasta e su tutto ciò che concerne la scena italiana? Oggi abbiamo i Maneskin nelle chart mondiali, parliamo di Madame come nuova rivelazione del rap italiano e lui, Sfera, dal quale sembriamo assuefatti dal momento che tra una nuova release e l’altra sponsorizza i suoi gadget e apre ristoranti. Questa mattina il rocker di Zocca ha parlato a ruota libera ai microfoni di Rolling Stone per raccontare il suo nuovo disco, Siamo Qui, di cui potremo ascoltare la title-track a partire da domani venerdì 15 ottobre. Non mancano, ovviamente, i riferimenti ai no-vax sui quali si è già espresso più volte, e nemmeno sulla destra italiana: “Sento nell’aria un’enorme valanga di ignoranza che sta arrivando”, dice il Blasco. Per lui si ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 14 ottobre 2021) Qual è il pensiero disue su tutto ciò che concerne la scena italiana? Oggi abbiamo inelle chart mondiali, parliamo dicome nuova rivelazione del rap italiano e lui,, dal quale sembriamo assuefatti dal momento che tra una nuova release e l’altra sponsorizza i suoi gadget e apre ristoranti. Questa mattina il rocker di Zocca ha parlato a ruota libera ai microfoni di Rolling Stone per raccontare il suo nuovo disco, Siamo Qui, di cui potremo ascoltare la title-track a partire da domani venerdì 15 ottobre. Non mancano, ovviamente, i riferimenti ai no-vax sui quali si è già espresso più volte, e nemmeno sulla destra italiana: “Sento nell’aria un’enorme valanga di ignoranza che sta arrivando”, dice il Blasco. Per lui si ...

