Vasco Rossi presenta il nuovo album, in uscita il 12 novembre: 'Siamo qui', per fortuna! (Di giovedì 14 ottobre 2021) "Se sono ancora vivo io, c'è speranza per tutti" scherza Vasco Rossi presentando il suo nuovo album, "Siamo qui", che uscirà il pRossimo 12 novembre, e confessandosi "deluso" perché "doveva andare in ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 14 ottobre 2021) "Se sono ancora vivo io, c'è speranza per tutti" scherzando il suo, "qui", che uscirà il pmo 12, e confessandosi "deluso" perché "doveva andare in ...

Corriere : Vasco Rossi: «Meloni e Salvini fomentano l’odio per raccogliere consensi» - vascorossi : Fuori dappertutto ???? con super pillola del making of by #pepsyromanoff ???? presave link: - HuffPostItalia : Vasco Rossi: 'Da Salvini e Meloni toni divisivi che creano solo odio' - Dino7618 : RT @vascorossi: Fuori dappertutto ???? con super pillola del making of by #pepsyromanoff ???? presave link: - VincenzaSMF : RT @aldo_rovi: @Adnkronos Chi, Vasco Rossi? Si è 'bevuto' le bollicine? ???????????????????????? -