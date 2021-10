Vasco Rossi in versione Boldrini: “Salvini e Meloni pericolosi”. Ma tace sul figlio condannato (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il Vasco Rossi che invade i giornali, oggi, con lunghe interviste sul suo ultimo album in uscita, dalla “vita spericolata” è passato alla “vita appecoranata”, almeno in politica. Un ribelle come lui odia i No Vax, e fin qui va bene, ma critica anche chi non condivide il Green Pass obbligatorio e chi fa opposizione in Parlamento al governo dei banchieri. La destra, per intenderci, nella quale il rocker di Zocca include sia la Meloni che Salvini, che però il governo lo sostiene. Vasco diffonde sui media banalità che fanno rimpiangere un comizio della Boldrini, roba da sbadiglio a bocca spalancata. Nulla, invece, sulla condanna di suo figlio per omissione di soccorso, quella che aveva definito “un’ingiustizia”, in stile Beppe Grillo, stavolta… Tiene famiglia, pure il ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ilche invade i giornali, oggi, con lunghe interviste sul suo ultimo album in uscita, dalla “vita spericolata” è passato alla “vita appecoranata”, almeno in politica. Un ribelle come lui odia i No Vax, e fin qui va bene, ma critica anche chi non condivide il Green Pass obbligatorio e chi fa opposizione in Parlamento al governo dei banchieri. La destra, per intenderci, nella quale il rocker di Zocca include sia lache, che però il governo lo sostiene.diffonde sui media banalità che fanno rimpiangere un comizio della, roba da sbadiglio a bocca spalancata. Nulla, invece, sulla condanna di suoper omissione di soccorso, quella che aveva definito “un’ingiustizia”, in stile Beppe Grillo, stavolta… Tiene famiglia, pure il ...

