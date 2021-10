Vanessa Incontrada nella bufera per la risatina su Ambra Angiolini e il tapiro per Max Allegri (Di giovedì 14 ottobre 2021) Signori e signore anche questa settimana abbiamo il caso, la persona contro cui puntare il dito e, anche questa volta (manco a dirlo), si tratta di una donna, Vanessa Incontrada. Non è la prima volta che la bella attrice finisce nel mirino ma se fino a questo momento è stata lei la vittima per via del body shaming contro cui ha combattuto per i suoi cambiamenti fisici e la gravidanza, adesso è la carnefice. Il popolo dei social sempre pronto a mettere tutti con le spalle al muro, ha pensato bene di crocifiggere Vanessa Incontrada rea di essere al timone di Striscia la Notizia e, soprattutto, di aver sorriso alla fine del servizio in cui Valerio Staffelli ha consegnato il suo tapiro d’Oro a Ambra Angiolini. L’attrice sarebbe stata lasciata da Max ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 14 ottobre 2021) Signori e signore anche questa settimana abbiamo il caso, la persona contro cui puntare il dito e, anche questa volta (manco a dirlo), si tratta di una donna,. Non è la prima volta che la bella attrice finisce nel mirino ma se fino a questo momento è stata lei la vittima per via del body shaming contro cui ha combattuto per i suoi cambiamenti fisici e la gravidanza, adesso è la carnefice. Il popolo dei social sempre pronto a mettere tutti con le spalle al muro, ha pensato bene di crocifiggererea di essere al timone di Striscia la Notizia e, soprattutto, di aver sorriso alla fine del servizio in cui Valerio Staffelli ha consegnato il suod’Oro a. L’attrice sarebbe stata lasciata da Max ...

Advertising

stanzaselvaggia : Che brutto il tapiro ad Ambra ieri. E che brutte le risate di Vanessa Incontrada. - Stellamary71 : RT @PocoFirstLady: Carezzine per Vanessa Incontrada che da anni ci insegna a non ridere e deridere il corpo delle donne, le corna invece sì. - ElDjem2 : RT @NicolaG87816782: #Striscialanotizia è un programma finito da anni. Ormai non sanno più come far parlare di loro. Complimenti a Vanessa… - Matteo06291584 : RT @NicolaG87816782: #Striscialanotizia è un programma finito da anni. Ormai non sanno più come far parlare di loro. Complimenti a Vanessa… - Matteo06291584 : RT @SimoneMoriOff: Pessima #Vanessa #Incontrada che ieri si è prestata con grasse risate alla consegna del tapiro ad #AmbraAngiolini per la… -