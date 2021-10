VALORANT, Team Envy ha un nuovo coach: ecco Chet Singh (che lascia TSM) (Di giovedì 14 ottobre 2021) In vista della competizione esports VCT Champions, il Team Envy ha deciso di garantire una forte leadership al suo Team VALORANT. L’organizzazione ha infatti annunciato l’ingaggio dell’allenatore Chet Singh, che lascia quindi TSM. La mossa è stata annunciata durante la seconda giornata del NA VCT Last Chance Qualifier, un evento che gli Envy sono riusciti a bypassare raggiungendo le finali del VCT Masters Three Berlin. Grazie a ciò, il Team Envy è riuscito a guadagnare abbastanza punti VCT per finire al secondo posto nella classifica NA, assicurandosi quindi un posto diretto per la VCT Champions. A mastermind in game and on the timeline… Welcome the newest member of #NVVAL, coach ... Leggi su esports247 (Di giovedì 14 ottobre 2021) In vista della competizione esports VCT Champions, ilha deciso di garantire una forte leadership al suo. L’organizzazione ha infatti annunciato l’ingaggio dell’allenatore, chequindi TSM. La mossa è stata annunciata durante la seconda giornata del NA VCT Last Chance Qualifier, un evento che glisono riusciti a bypassare raggiungendo le finali del VCT Masters Three Berlin. Grazie a ciò, ilè riuscito a guadagnare abbastanza punti VCT per finire al secondo posto nella classifica NA, assicurandosi quindi un posto diretto per la VCT Champions. A mastermind in game and on the timeline… Welcome the newest member of #NVVAL,...

