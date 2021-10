Vaccini, altro crollo delle prime dosi (-23,2%). Gimbe: “3,8 milioni di lavoratori senza green pass, urgente aumentare capacità di testing” (Di giovedì 14 ottobre 2021) L’introduzione del green pass non è bastata per scalfire lo zoccolo duro di popolazione non intenzionata a vaccinarsi contro il Covid. Lo dimostrano anche i dati dell’ultima settimana (6-12 ottobre), analizzati nel monitoraggio della Fondazione Gimbe: il numero di nuovi vaccinati, ovvero delle persone che hanno deciso di effettuare la prima dose, è sceso da 493mila a 378mila. È il secondo calo settimanale consecutivo: un -23,2% in 7 giorni. Gimbe stima che i lavoratori senza protezione siano ancora 3,8 milioni: pertanto, da venerdì 15 ottobre il fabbisogno settimanale stimato di tamponi antigenici rapidi è compreso tra 7,5 e 11,5 milioni: un numero molto lontano dai 1,2 milioni effettuati nell’ultima settimana. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) L’introduzione delnon è bastata per scalfire lo zoccolo duro di popolazione non intenzionata a vaccinarsi contro il Covid. Lo dimostrano anche i dati dell’ultima settimana (6-12 ottobre), analizzati nel monitoraggio della Fondazione: il numero di nuovi vaccinati, ovveropersone che hanno deciso di effettuare la prima dose, è sceso da 493mila a 378mila. È il secondo calo settimanale consecutivo: un -23,2% in 7 giorni.stima che iprotezione siano ancora 3,8: pertanto, da venerdì 15 ottobre il fabbisogno settimanale stimato di tamponi antigenici rapidi è compreso tra 7,5 e 11,5: un numero molto lontano dai 1,2effettuati nell’ultima settimana. ...

