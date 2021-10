Usa, bimbo di 2 anni spara in testa alla mamma mentre era collegata in diretta su Zoom (Di giovedì 14 ottobre 2021) Un bambino di due anni in Florida ha ucciso per errore la madre con un colpo di pistola mentre la donna era collegata su Zoom con i colleghi di lavoro. L'arma era stata lasciata carica e senza sicura ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 14 ottobre 2021) Un bambino di duein Florida ha ucciso per errore la madre con un colpo di pistolala donna erasucon i colleghi di lavoro. L'arma era stata lasciata carica e senza sicura ...

