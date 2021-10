Uomo investito da treno della metro di Napoli: ricoverato in ospedale (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUn Uomo è stato investito da un treno della linea 1 della metropolitana di Napoli. E’ accaduto intorno alle 16 alla stazione “Quattro giornate”. Secondo una prima ricostruzione dell’ANM l’Uomo si sarebbe gettato sui binari poco prima dell’ arrivo del treno. Il macchinista, che è in stato choc, ha frenato rallentando notevolmente l’impatto. L’ Uomo è stato estratto dai binari dai Vigili del Fuoco , ed è stato trasportato in ospedale. Le sue condizioni, ad una prima valutazione non sarebbero molto gravi. La circolazione sulla linea 1 è interrotta. ANM sta cercando di riaprire la tratta tra Piscinola e Vanvitelli. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUnè statoda unlinea 1politana di. E’ accaduto intorno alle 16 alla stazione “Quattro giornate”. Secondo una prima ricostruzione dell’ANM l’si sarebbe gettato sui binari poco prima dell’ arrivo del. Il macchinista, che è in stato choc, ha frenato rallentando notevolmente l’impatto. L’è stato estratto dai binari dai Vigili del Fuoco , ed è stato trasportato in. Le sue condizioni, ad una prima valutazione non sarebbero molto gravi. La circolazione sulla linea 1 è interrotta. ANM sta cercando di riaprire la tratta tra Piscinola e Vanvitelli. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** #Uomo #Investito da #Treno della #Metro di ##Napoli: ricoverato in ospedale ** - PalermoPost1 : Grave un uomo investito da uno scooter in Via Giotto - QdSit : Pedone investito da scooter a Palermo, è grave Un uomo di 73 anni, S.A. è stato investito dal conducente di uno sco… - NewSicilia : +++Previsto per oggi un intervento per l'uomo che è stato investito+++ #Newsicilia - occhio_notizie : Tragedia a #Napoli: uomo investito dal treno della metro | -

Ultime Notizie dalla rete : Uomo investito Uomo investito dal metrò, interrotta intera tratta linea 1 La circolazione della metropolitana di Napoli linea 1 è sospesa temporaneamente sospesa sull'intera tratta dalle ore 16. Un uomo, non è stato ancora chiarito se si tratti di un incidente o un tentato suicidio, è finito sotto al treno. Sembra che il macchinista abbia frenato in tempo e che la persona coinvolta nell'...

Il cadavere era sull'asfalto ma gli automobilisti lo hanno ignorato Massimo Benigno, l'uomo di 48 anni investito e ucciso in via Chiella nella notte fra domenica e lunedì scorsi, è morto per lo schiacciamento del torace, una lesione fatale compatibile con quanto raccontato dalla donna ...

Incidente a Torino Nizza Millefonti: uomo investito da un'auto, trasportato in ospedale TorinoToday Pedone investito a Palermo, è in gravi condizioni Un uomo di 73 anni è ricoverato al trauma center di Villa Sofia dopo essere stato sottoposto ad un intervento chirurgico ...

Ancora incidenti in Sicilia, 73enne investito da un motociclo: traumi al bacino e al torace PALERMO - Ancora incidenti stradali in Sicilia, un uomo è stato travolto da uno scooter in via Giotto. Un incidente si è verificato ieri pomeriggio ...

La circolazione della metropolitana di Napoli linea 1 è sospesa temporaneamente sospesa sull'intera tratta dalle ore 16. Un, non è stato ancora chiarito se si tratti di un incidente o un tentato suicidio, è finito sotto al treno. Sembra che il macchinista abbia frenato in tempo e che la persona coinvolta nell'...Massimo Benigno, l'di 48 annie ucciso in via Chiella nella notte fra domenica e lunedì scorsi, è morto per lo schiacciamento del torace, una lesione fatale compatibile con quanto raccontato dalla donna ...Un uomo di 73 anni è ricoverato al trauma center di Villa Sofia dopo essere stato sottoposto ad un intervento chirurgico ...PALERMO - Ancora incidenti stradali in Sicilia, un uomo è stato travolto da uno scooter in via Giotto. Un incidente si è verificato ieri pomeriggio ...