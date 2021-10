Uomini e Donne News, Gemma Galgani offende Tina Cipollari per il suo peso (Di giovedì 14 ottobre 2021) Gemma Galgani e Tina Cipollari sono state le protagoniste di un nuova discussione ad Uomini e Donne, poiché l’opinionista venuta a conoscenza dell’imminente entrata in studio di un nuovo corteggiatore per la Galgani è intervenuta ostacolandone l’ingresso, al punto da innervosire non poco la dama che ha sbottato criticando il suo aspetto fisico, non proprio longilineo. Nella querelle è intervenuta persino Maria De Filippi, la quale ha consigliato a Gemma di smetterla di inveire con frecciatine sul peso di Tina altrimenti la situazione sarebbe potuta davvero degenerare. Tina Cipollari non fa entrare un cavaliere per Gemma Galgani: in studio è ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 14 ottobre 2021)sono state le protagoniste di un nuova discussione ad, poiché l’opinionista venuta a conoscenza dell’imminente entrata in studio di un nuovo corteggiatore per laè intervenuta ostacolandone l’ingresso, al punto da innervosire non poco la dama che ha sbottato criticando il suo aspetto fisico, non proprio longilineo. Nella querelle è intervenuta persino Maria De Filippi, la quale ha consigliato adi smetterla di inveire con frecciatine suldialtrimenti la situazione sarebbe potuta davvero degenerare.non fa entrare un cavaliere per: in studio è ...

