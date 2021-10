Uomini e Donne: i nuovi tronisti deludono il pubblico? (Di giovedì 14 ottobre 2021) La nuova stagione di Uomini e Donne era carica di aspettative da parte del pubblico ma, presto, i telespettatori hanno dovuto fare i conti con una grossa delusione verso il Trono Classico. Leggendo alcuni commenti in rete, infatti, è evidente che Andrea Nicole e gli altri giovani tronisti non siano considerati per niente interessanti. Da qualche tempo a questa parte Uomini e Donne, popolare e apprezzato dating show di Canale 5, fatica a decollare. Il pubblico, infatti, sembra essersi stancato delle dinamiche che vanno avanti tra i protagonisti, soprattutto per quanto riguarda i più giovani. A quanto pare, infatti, nelle ultime stagioni i telespettatori non sono stati colpiti dai tronisti del Trono Classico, ai quali preferiscono di gran lunga dame e ... Leggi su piusanipiubelli (Di giovedì 14 ottobre 2021) La nuova stagione diera carica di aspettative da parte delma, presto, i telespettatori hanno dovuto fare i conti con una grossa delusione verso il Trono Classico. Leggendo alcuni commenti in rete, infatti, è evidente che Andrea Nicole e gli altri giovaninon siano considerati per niente interessanti. Da qualche tempo a questa parte, popolare e apprezzato dating show di Canale 5, fatica a decollare. Il, infatti, sembra essersi stancato delle dinamiche che vanno avanti tra i protagonisti, soprattutto per quanto riguarda i più giovani. A quanto pare, infatti, nelle ultime stagioni i telespettatori non sono stati colpiti daidel Trono Classico, ai quali preferiscono di gran lunga dame e ...

