Un’idea per la testa: la curtain bang per i tagli medi (Di giovedì 14 ottobre 2021) Nell’epoca dei tagli shag e delle scalature rubate agli anni Settanta non poteva mancare lei, la curtain bang, ovvero la cosiddetta «frangia a tendina». In tempi non sospetti ha impreziosito le chiome folte e vaporose delle Charlie’s Angels, prima fra tutte Farrah Fawcett, e oggi, sulla scia hair della nostalgia, la ritroviamo tra i big trend del momento. Lunga, maxi, rivolta verso l’esterno, il suo plus è la versatilità: «quando stufa può essere trasformata in ciuffo laterale lasciandola crescere un pochino» fa sapere Giuliano Peretti, titolare del Cotril Salons by Giuliano a Milano. Leggi su vanityfair (Di giovedì 14 ottobre 2021) Nell’epoca dei tagli shag e delle scalature rubate agli anni Settanta non poteva mancare lei, la curtain bang, ovvero la cosiddetta «frangia a tendina». In tempi non sospetti ha impreziosito le chiome folte e vaporose delle Charlie’s Angels, prima fra tutte Farrah Fawcett, e oggi, sulla scia hair della nostalgia, la ritroviamo tra i big trend del momento. Lunga, maxi, rivolta verso l’esterno, il suo plus è la versatilità: «quando stufa può essere trasformata in ciuffo laterale lasciandola crescere un pochino» fa sapere Giuliano Peretti, titolare del Cotril Salons by Giuliano a Milano.

