Unicredit: accordo con Consorzio Franciacorta per sostenere aziende associate (Di giovedì 14 ottobre 2021) Milano, 14 ott. (Adnkronos) - Unicredit e il Consorzio Franciacorta hanno siglato un accordo per affiancare le aziende del territorio, supportandole nella realizzazione degli investimenti e nel loro percorso di crescita, sostenendone la liquidità e rispondendo alle necessità determinate dall'emergenza Covid-19. Con l'accordo la banca mette a disposizione delle aziende consorziate nuovi finanziamenti garantiti da 'Pegno Rotativo' su prodotti vitivinicoli Dop e Igp, una soluzione che consente di effettuare una valutazione delle scorte di vino da affinamento e di convertirle in garanzie utili per ottenere nuove linee di credito a breve e medio termine. La banca renderà anche disponibili soluzioni specifiche, funzionali al sostegno delle imprese della ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Milano, 14 ott. (Adnkronos) -e ilhanno siglato unper affiancare ledel territorio, supportandole nella realizzazione degli investimenti e nel loro percorso di crescita, sostenendone la liquidità e rispondendo alle necessità determinate dall'emergenza Covid-19. Con l'la banca mette a disposizione delleconsorziate nuovi finanziamenti garantiti da 'Pegno Rotativo' su prodotti vitivinicoli Dop e Igp, una soluzione che consente di effettuare una valutazione delle scorte di vino da affinamento e di convertirle in garanzie utili per ottenere nuove linee di credito a breve e medio termine. La banca renderà anche disponibili soluzioni specifiche, funzionali al sostegno delle imprese della ...

Advertising

TV7Benevento : Unicredit: accordo con Consorzio Franciacorta per sostenere aziende associate... - SATELITLGTVUSA1 : RT @UniCredit_IT: #UniCredit4Business: #UniCredit e il Consorzio @Franciacorta hanno finalizzato un accordo per affiancare le aziende del t… - supertriglia : RT @UniCredit_IT: #UniCredit4Business: #UniCredit e @confalb hanno siglato un accordo che mette a disposizione delle imprese alberghiere de… - UniCredit_IT : #UniCredit4Business: #UniCredit e il Consorzio @Franciacorta hanno finalizzato un accordo per affiancare le aziende… - PiacereIseo : UniCredit e il Consorzio Franciacorta siglano un accordo per sostenere la crescita delle aziende associate. -… -