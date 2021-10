Una Vita, anticipazioni 15 ottobre: Cesareo trova Ildefonso in stato confusionale (Di giovedì 14 ottobre 2021) Una Vita, anticipazioni 15 ottobre: eccoci ai prossimi spoiler. Una Vita, anticipazioni 15 ottobre: Cesareo vede Ildefonso che cammina parlando da solo Ricompare Ildefonso. Sta camminando in un parco e Cesareo lo vede parlare da solo. I due si incrociano, il vigilante di Acacias chiama il giovane, ma lui lo ignora e va per la sua strada. Il motivo del suo comportamento? Ovviamente è sconvolto perché il suo segreto è venuto alla luce! L’entusiasmo per il disco di Bellita non è condiviso La famiglia di Bellita è felicissima per il suo nuovo disco, che apprezza molto, ma questo giudizio continua a non essere condiviso dalla critica. Ramòn si confronta con Armando sul suo destino politico Ramòn parla con Armando dei ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 14 ottobre 2021) Una15: eccoci ai prossimi spoiler. Una15vedeche cammina parlando da solo Ricompare. Sta camminando in un parco elo vede parlare da solo. I due si incrociano, il vigilante di Acacias chiama il giovane, ma lui lo ignora e va per la sua strada. Il motivo del suo comportamento? Ovviamente è sconvolto perché il suo segreto è venuto alla luce! L’entusiasmo per il disco di Bellita non è condiviso La famiglia di Bellita è felicissima per il suo nuovo disco, che apprezza molto, ma questo giudizio continua a non essere condiviso dalla critica. Ramòn si confronta con Armando sul suo destino politico Ramòn parla con Armando dei ...

