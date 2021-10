Una rosa | gli haiku | i silenzi | Bach Le epifanie di Virginia Saba sul senso della vita

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 14 ottobre 2021) “Non so cosa troverete alla fine di questo viaggio che indaga sulla, sulla verità, su come bellezza ci possa donare occhi nuovi. Ma io sono arrivata alla scoperta più straordinaria che possa fare una donna o un uomo su questa Terra: la fede”: più che una premessa sembra quasi una preghiera quella che l’autrice del libro Il suonobellezza. Note di filosofia e(If Press, 2021) rivolge al lettore. A firmarlo è, 39 anni, giornalista, studiosa di Teologia e (sì, se il suo nome non vi è nuovo ricordate bene) compagna del ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Anche lui compare nel volume, alla fine, in un grazie speciale perché, scrive, “con lui ho capito l’amore”. Alla passione per la filosofia launisce da sempre quella per le ...