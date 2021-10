Una passeggiata fotografica nella città dei Sarrastri (Di giovedì 14 ottobre 2021) Una passeggiata fotografica per riscoprire e valorizzare le bellezze del territorio. A programmare l’attività, la ProLoco di Sarno, insieme all’associazione “I colori del Mediterraneo”. L’appuntamento, previsto per le ore 10.30 circa del prossimo sabato 23 ottobre in piazza “V Maggio”, porterà i visitatori nei luoghi più suggestivi della cittadina ai piedi del Monte Saro, e sebbene l’itinerario sia ancora in fase di sviluppo, le associazioni hanno confermato che per questa volta a fare da protagonista sarà il centro storico sarnese. Lo scopo di tale manifestazione è quello di poter ricercare nuove prospettive, nuovi soggetti e nuove foto, da poter presentare al contest “Scatti di partecipazione”, al quale la ProLoco di Sarno ha già preso parte negli anni scorsi. C&S Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 14 ottobre 2021) Unaper riscoprire e valorizzare le bellezze del territorio. A programmare l’attività, la ProLoco di Sarno, insieme all’associazione “I colori del Mediterraneo”. L’appuntamento, previsto per le ore 10.30 circa del prossimo sabato 23 ottobre in piazza “V Maggio”, porterà i visitatori nei luoghi più suggestivi della cittadina ai piedi del Monte Saro, e sebbene l’itinerario sia ancora in fase di sviluppo, le associazioni hanno confermato che per questa volta a fare da protagonista sarà il centro storico sarnese. Lo scopo di tale manifestazione è quello di poter ricercare nuove prospettive, nuovi soggetti e nuove foto, da poter presentare al contest “Scatti di partecipazione”, al quale la ProLoco di Sarno ha già preso parte negli anni scorsi. C&S Consiglia

