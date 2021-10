Una Difesa pronta all’azione. Gli obiettivi di Guerini (Di giovedì 14 ottobre 2021) Cinque anni per sviluppare una forza d’intervento nazionale multi-dominio, autonoma o integrata nelle alleanze di riferimento. È questo l’obiettivo della spinta alla Difesa targata Lorenzo Guerini, che oggi si è presentato di fronte alle commissioni Difesa di Senato e Camera per illustrare il Documento programmatico pluriennale (Dpp) per il triennio 2021-2023, pubblicato lo scorso agosto. In tutto sono previsti ulteriori 85 programmi che saranno avviati da oggi fino al 2023, di cui sette particolarmente strategici. Questa serie si aggiunge agli oltre cento progetti facenti parte della pianificazione precedente. Il ministro ha anche ricordato la coerenza del governo nel settore della Difesa: “Coerenza che ha visto nella legge di Bilancio 2021 l’introduzione di uno strumento di finanziamento che ci consentirà di ... Leggi su formiche (Di giovedì 14 ottobre 2021) Cinque anni per sviluppare una forza d’intervento nazionale multi-dominio, autonoma o integrata nelle alleanze di riferimento. È questo l’obiettivo della spinta allatargata Lorenzo, che oggi si è presentato di fronte alle commissionidi Senato e Camera per illustrare il Documento programmatico pluriennale (Dpp) per il triennio 2021-2023, pubblicato lo scorso agosto. In tutto sono previsti ulteriori 85 programmi che saranno avviati da oggi fino al 2023, di cui sette particolarmente strategici. Questa serie si aggiunge agli oltre cento progetti facenti parte della pianificazione precedente. Il ministro ha anche ricordato la coerenza del governo nel settore della: “Coerenza che ha visto nella legge di Bilancio 2021 l’introduzione di uno strumento di finanziamento che ci consentirà di ...

