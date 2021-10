Un posto al sole, anticipazioni 14 ottobre: la decisione di Rossella (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di scelte difficili per Rossella ad Un posto al sole, come segnalano le anticipazioni di oggi, giovedì 14 ottobre. La ragazza ha cominciato di recente il volontariato in ospedale presso il reparto di Ornella Bruni e con grande sorpresa ha scoperto che ad affiancarla sarebbe stato Riccardo, il ragazzo con cui ha trascorso una notte brava in discoteca poco prima. Tuttavia, dopo lo stupore e l'imbarazzo iniziali, la figlia di Michele e Silvia ha deciso di fare finta di niente e svolgere con professionalità il proprio lavoro. Di recente, però, Riccardo ha avuto un aspro diverbio con Ornella che lo ha rimproverato a causa del numero elevato di esami diagnostici che sta richiedendo per i suoi pazienti contravvenendo alle sue direttive che impongono ai medici di tenere sotto controllo le spese per ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di scelte difficili perad Unal, come segnalano ledi oggi, giovedì 14. La ragazza ha cominciato di recente il volontariato in ospedale presso il reparto di Ornella Bruni e con grande sorpresa ha scoperto che ad affiancarla sarebbe stato Riccardo, il ragazzo con cui ha trascorso una notte brava in discoteca poco prima. Tuttavia, dopo lo stupore e l'imbarazzo iniziali, la figlia di Michele e Silvia ha deciso di fare finta di niente e svolgere con professionalità il proprio lavoro. Di recente, però, Riccardo ha avuto un aspro diverbio con Ornella che lo ha rimproverato a causa del numero elevato di esami diagnostici che sta richiedendo per i suoi pazienti contravvenendo alle sue direttive che impongono ai medici di tenere sotto controllo le spese per ...

