Un nuovo gruppo di esperti indagherà sulle origini del coronavirus (Di giovedì 14 ottobre 2021) Foto: Gani Nurhakim UnsplashScientific advisory group of novel pathogens (Sago): questo il nome del nuovo comitato scientifico istituito dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per indagare sulle origini della pandemia di Covid-19. I 26 membri sono stati presentati il 13 ottobre e sono ricercatori e ricercatrici provenienti da 11 paesi in tutto il mondo. Sei di questi hanno fatto parte della task force che, all'inizio del 2021, si è recata in Cina per studiare le origini di Sars-cov-2, definendo "estremamente improbabile" una possibile fuga da un laboratorio di Wuhan. Adesso l'Oms, su un editoriale pubblicato su Science, ritiene sia ancora troppo presto per escludere questa ipotesi. Il comitato, permanente, avrà anche il compito di studiare le origini di future epidemie e di guidare gli studi ...

