Un leccese tra i migliori 10 studenti al mondo | l' unico europeo

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Nella lista dei 10alfigura anche un italiano. Si tratta del 20enneMirko Cazzato che dai primi 50, quest'anno è finito in top ten. Mirko è stato scelto fra i 10 finalisti per il Global Student Prize 2021 di Chegg.org, il nuovo premio che mette in palio 100mila dollari da assegnare a uno studente eccezionale, che ha avuto un impatto reale sulla scuola, sulla vita dei compagni e sulla società in generale. E Mirko la sta avendo da alcuni anni, da quando ha fondato la startup sociale «Mabasta», un progetto condotto da adolescenti che punta ad affrontare il bullismo e il cyberbullismo. Mirko l'studentein top 10 Mirko è stato selezionato tra oltre 3.500 adesioni e candidature provenienti da 94 paesi in tutto iled è ...

Il 20enne leccese è co-fondatore della startup Mabasta: un progetto nato per constrastare il problema nelle scuole. Potrebbe vincere 100mila dollari che intende donare al Movimento anti-bullismo ...