Un essere “alieno” emerge dalle acque in Australia: cos’è questa strana creatura rosa? (Di giovedì 14 ottobre 2021) Una misteriosa creatura “aliena” è emersa dal mare ed è stata ritrovata su una spiaggia in Australia, attraendo la curiosità di molte persone. La sua foto ha fatto nel giro di poco il giro del web lasciando perplesse molte persone: si tratta di un essere proveniente dallo spazio o, molto più semplicemente, di una medusa o di una lumaca di mare? È una medusa o un mostro marino? Una creatura di colore rosa traslucido è emersa dalle acque del mare Australiano ed è stata avvistata sulla spiaggia di Urangan nella baia di Hervey, nel Queensland. L’uomo che l’ha ritrovata, ha immediatamente postato le foto sul web per chiedere agli utenti se si trattasse di uno “stone fish” (nota in Italia come Synanceia verrucosa, o più semplicemente come Pesce pietra). ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Una misteriosa“aliena” è emersa dal mare ed è stata ritrovata su una spiaggia in, attraendo la curiosità di molte persone. La sua foto ha fatto nel giro di poco il giro del web lasciando perplesse molte persone: si tratta di unproveniente dallo spazio o, molto più semplicemente, di una medusa o di una lumaca di mare? È una medusa o un mostro marino? Unadi coloretraslucido è emersadel mareno ed è stata avvistata sulla spiaggia di Urangan nella baia di Hervey, nel Queensland. L’uomo che l’ha ritrovata, ha immediatamente postato le foto sul web per chiedere agli utenti se si trattasse di uno “stone fish” (nota in Italia come Synanceia verrucosa, o più semplicemente come Pesce pietra). ...

