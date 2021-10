Un cobra nel letto: così l'indiano ha ammazzato la moglie (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il 28enne aveva provato senza successo a uccidere la moglie una prima volta utilizzando una vipera, per poi optare per il cobra Leggi su ilgiornale (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il 28enne aveva provato senza successo a uccidere launa prima volta utilizzando una vipera, per poi optare per il

Advertising

bedel1945 : Un uomo uccide sua moglie con un cobra In Kerala, (prevista la pena di morte) è stato condannato al doppio ergastol… - lillydessi : Uccide la #moglie mettendo un #cobra nel #letto: voleva la #ricca #eredità della #donna - - globalistIT : - francobus100 : Uccide la moglie mettendo un cobra nel letto: voleva la ricca eredità della donna - riccardo_cugusi : «Un'identità digitale a uso di controllo totale, verde come il veleno del cobra, nero come la feccia iperfascista c… -