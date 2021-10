Un attacco aereo israeliano in Siria ha provocato la morte di quattro persone (Di giovedì 14 ottobre 2021) Mercoledì Israele ha compiuto un attacco aereo a Palmira, nella Siria centrale, uccidendo un soldato Siriano e tre combattenti sostenitori dell’Iran, paese che è alleato del regime Siriano di Bashar al Assad. L’attacco, che ha provocato anche sette feriti, è avvenuto Leggi su ilpost (Di giovedì 14 ottobre 2021) Mercoledì Israele ha compiuto una Palmira, nellacentrale, uccidendo un soldatono e tre combattenti sostenitori dell’Iran, paese che è alleato del regimeno di Bashar al Assad. L’, che haanche sette feriti, è avvenuto

Advertising

anna_annie12 : Un attacco aereo israeliano in Siria ha provocato la morte di quattro persone - Il Post - ilpost : Un attacco aereo israeliano in Siria ha provocato la morte di quattro persone - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Siria Un soldato siriano è stato ucciso e altri tre sono rimasti feriti in… - ferrariant : RT @galatacla: GUERRA: SCONFITTA ANTROPOLOGICA KABUL Taliban (3° da sin.), che afferma di aver perso una gamba in un attacco aereo statuni… - FScalmati : RT @galatacla: GUERRA: SCONFITTA ANTROPOLOGICA KABUL Taliban (3° da sin.), che afferma di aver perso una gamba in un attacco aereo statuni… -