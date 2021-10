Un 37enne danese convertito all’Islam e forse già radicalizzato è sospettato di essere l’autore dell’attacco a Kongsberg, in Norvegia (Di giovedì 14 ottobre 2021) Giovedì la polizia danese ha detto che l’uomo sospettato di essere l’autore dell’attacco di mercoledì sera a Kongsberg, in Norvegia, è un cittadino danese di 37 anni che si era convertito all’Islam e che forse era già radicalizzato (era comunque noto Leggi su ilpost (Di giovedì 14 ottobre 2021) Giovedì la poliziaha detto che l’uomodidi mercoledì sera a, in, è un cittadinodi 37 anni che si erae cheera già(era comunque noto

Advertising

DanieleDann1 : ?? #Norvegia: Il 37enne danese che ieri ha ucciso 5 persone, ferendone altre, con arco e frecce, si era convertito a… - flaviotiravento : RT @ilpost: Un 37enne danese convertito all’Islam e forse già radicalizzato è sospettato di essere l’autore dell’attacco a Kongsberg, in No… - GeMa7799 : Strage in Norvegia, killer convertito all’Islam: “Segnalato per radicalizzazione”..37enne danese sospettato di aver… - ilpost : Un 37enne danese convertito all’Islam e forse già radicalizzato è sospettato di essere l’autore dell’attacco a Kong… - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Norvegia, il killer con arco e frecce è un 37enne danese convertito all'Islam -