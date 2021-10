Ultimo volo Alitalia parte in ritardo Tutto esaurito sull' AZ1586 Cagliari - Roma

(Di giovedì 14 ottobre 2021), 14 ottobre 2021 -in. Il, programmato per le 22,05, decollerà con un quarto d'ora dialle 22,20. Una notizia che, ...

L'Alitalia dà l'addio ai cieli. L'ex compagnia di bandiera, dopo quasi 75 anni ad alta quota, si prepara all'atterraggio definitivo. #Alitalia addio, oggi l'ultimo volo: cala il sipario su 75 anni di storia. Il tramonto di Alitalia: dal boom alla crisi. Oggi l'ultimo volo, dopo quasi 75 anni di soddisfazioni e tribolazioni. Il saluto del comandante dell'ultimo volo #Alitalia per Genova. Dopo 74 anni Alitalia si prepara all'atterraggio definitivo.

Cagliari - Roma con arrivo previsto alle 23,10. Ma partenza con un quarto d'ora di ritardo per l'ultimo volo dell'Alitalia, si chiude una storia di 74 anni. Oggi è una giornata di grande commozione. Domani inizierà Ita, la nuova compagnia aerea ridimensionata. Primo dei 131 voli in programma. E la Uil trasporti aggiunge: "La data di oggi passerà nella storia, perché è l'ultimo giorno di volo di Alitalia, noi avremmo voluto che ciò avvenisse per la rinascita di una compagnia di bandiera". Ita volerà con il marchio Alitalia: a poche ore dal debutto ufficiale della nuova compagnia, programmato per domani 15 ottobre, è dunque terminata la trattativa.