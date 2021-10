Ulixes SGR, presentati primi 3 investimenti per 6,1 milioni di euro (Di giovedì 14 ottobre 2021) (Teleborsa) – Agritech, transizione energetica, industria 4.0 e fintech. Questi i settori strategici per lo sviluppo dei territori e la crescita dell’Italia su cui punta Ulixes. La SGR ha presentato oggi, presso l’Auditorium Banca Popolare di Fondi, il nuovo fondo Ulixes Impact Fund I focalizzato sull’impact investing nei territori italiani. Dopo il first closing da parte dei soci fondatori – Banca Popolare di Fondi, Supernova e AATECH – il fondo ha già deliberato i primi 3 investimenti nelle start-up Geoveda Srl, Edera Farm e Agrorobotica per un controvalore complessivo di investimenti attivati pari a 6,1 milioni di euro. All’evento di presentazione hanno preso parte l’amministratore delegato di Ulixes, Alessandro Andreozzi; il direttore generale ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 14 ottobre 2021) (Teleborsa) – Agritech, transizione energetica, industria 4.0 e fintech. Questi i settori strategici per lo sviluppo dei territori e la crescita dell’Italia su cui punta. La SGR ha presentato oggi, presso l’Auditorium Banca Popolare di Fondi, il nuovo fondoImpact Fund I focalizzato sull’impact investing nei territori italiani. Dopo il first closing da parte dei soci fondatori – Banca Popolare di Fondi, Supernova e AATECH – il fondo ha già deliberato inelle start-up Geoveda Srl, Edera Farm e Agrorobotica per un controvalore complessivo diattivati pari a 6,1di. All’evento di presentazione hanno preso parte l’amministratore delegato di, Alessandro Andreozzi; il direttore generale ...

Advertising

Osserv_Impresa : Ulixes SGR, presentati primi 3 investimenti per 6,1 milioni di euro - DividendProfit : Ulixes SGR, presentati primi 3 investimenti per 6,1 milioni di euro - messina_oggi : Ulixes Sgr, primi tre investimenti per 6,1 milioniROMA (ITALPRESS) - Ulixes SGR S.p.A. - blogsicilia : #notizie #sicilia Ulixes Sgr, primi tre investimenti per 6,1 milioni - - nestquotidiano : Ulixes Sgr, primi tre investimenti per 6,1 milioni -

Ultime Notizie dalla rete : Ulixes SGR Ulixes SGR, presentati primi 3 investimenti per 6,1 milioni di euro Cogliendo l'esigenza dei territori per la creazione di "nuove fonti di investimento che apportino oltre a risorse economiche anche competenze specifiche", Ulixes SGR e` stata fondata nell'ottobre del ...

Ulixes Sgr, primi tre investimenti per 6,1 milioni ROMA - Ulixes SGR S.p. A. ha presentato il nuovo fondo Ulixes Impact Fund I, focalizzato sull'impact investing nei territori italiani con il first closing da parte dei soci fondatori Banca Popolare di Fondi, ...

Ulixes Sgr, primi tre investimenti per 6,1 milioni Il Cittadino on line Ulixes Sgr, primi tre investimenti per 6,1 milioni ROMA (ITALPRESS) – Ulixes SGR S.p.A. ha presentato il nuovo fondo Ulixes Impact Fund I, focalizzato sull’impact investing nei territori italiani con il first closing da parte dei soci fondatori Banca ...

Ulixes SGR, presentati primi 3 investimenti per 6,1 milioni di euro (Teleborsa) - Agritech, transizione energetica, industria 4.0 e fintech. Questi i settori strategici per lo sviluppo dei territori e la crescita dell'Italia su cui punta Ulixes. La SGR ha presentato..

Cogliendo l'esigenza dei territori per la creazione di "nuove fonti di investimento che apportino oltre a risorse economiche anche competenze specifiche",e` stata fondata nell'ottobre del ...ROMA -S.p. A. ha presentato il nuovo fondoImpact Fund I, focalizzato sull'impact investing nei territori italiani con il first closing da parte dei soci fondatori Banca Popolare di Fondi, ...ROMA (ITALPRESS) – Ulixes SGR S.p.A. ha presentato il nuovo fondo Ulixes Impact Fund I, focalizzato sull’impact investing nei territori italiani con il first closing da parte dei soci fondatori Banca ...(Teleborsa) - Agritech, transizione energetica, industria 4.0 e fintech. Questi i settori strategici per lo sviluppo dei territori e la crescita dell'Italia su cui punta Ulixes. La SGR ha presentato..