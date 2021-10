Uefa | rinnovato accordo con Topps | sarà partner ufficiale delle principali competizioni europee

(Di giovedì 14 ottobre 2021)Company ha annunciato il rinnovo dell’con, che lo vedeper quanto riguarda il mondofigurine ecarte collezionabili. Oltre alla Champions League, taleriguarda anche Europa League. Conference League e Women’s Champions League. Da questa stagione, inoltre, le figurine saranno disponibili in maniera NFTs (Non-Fungible Tokens). “È grandioso poter offrire alla nostra community e ai tifosi di calcio di tutta Europa e di tutto il mondo non solo i migliori giocatori, ma anche i migliori momenti della prossima stagione. Comeesclusivo dellaper carte collezionabili, non solo compiamo un enorme passo avanti nel nostro futuro insieme, ma portiamo anche i ...

