Ue | Solinas | “Al lavoro per iniziativa congiunta delle isole”

"Siamo ancora lontani dal vedere riconosciuta l'insularità come una caratteristica permanente che influenza negativamente le economie delle regioni insulari. Siamo al lavoro per farci promotori di un'iniziativa congiunta davanti al comitato delle Regioni". Lo ha detto il presidente della Regione Christian Solinas, aprendo i lavori della Conferenza "Le sfide delle regioni insulari periferiche nella ripresa post-Covid" organizzata dall'Ufficio di Bruxelles della Regione Sardegna. mgg/gtr (Fonte: ufficio stampa Regione Sardegna) su Il Corriere della Città.

