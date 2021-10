(Di giovedì 14 ottobre 2021) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – IlDaphne Caruanaper ilè stato assegnato ai giornalisti delcoordinato dal Forbidden Stories Consortium. Il vincitore è stato scelto da una giuria indipendente composta da rappresentanti della stampa e della società civile dei 27 stati membri europei e dai rappresentanti delle principali associazioni europee di. Ilè stato promosso dopo una decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del dicembre 2019 come omaggio a Daphne Caruana, una giornalista investigativa e una blogger maltese anti-corruzione uccisa in un attentato con autobomba nel 2017.“L'assassinio di Daphne Caruanaè stato un momento di svolta per ...

Advertising

MasterblogBo : BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il Premio Daphne Caruana Galizia per il Giornalismo è stato assegnato ai giornalis… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Ue, Premio Galizia a progetto Pegasus, Sassoli “difendere giornalismo” -… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Ue, Premio Galizia a progetto Pegasus, Sassoli “difendere giornalismo” - - ItaliaNotizie24 : Ue, Premio Galizia a progetto Pegasus, Sassoli “difendere giornalismo” - RedattoreSocial : I reporter che hanno svelato il caso 'Pegasus' sono stati insigniti del Premio Daphne Caruana Galizia per il… -

Ultime Notizie dalla rete : Premio Galizia

BRUXELLES - E' stato assegnato ai giornalisti del Progetto Pegasus coordinato dal Consorzio Forbidden Stories ilDaphne Caruanaper il giornalismo del Parlamento europeo. Il presidente del Pe David Sassoli ha aperto la cerimonia di premiazione che si è tenuta nella sala stampa Anna Politkovskaya ...Il Progetto Pegasus è un'inchiesta giornalistica che ha raccontato l'uso dell'omonimo server per il furto di informazioni dagli ...BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il Premio Daphne Caruana Galizia per il Giornalismo è stato assegnato ai giornalisti del Progetto Pegasus coordinato dal Forbidden Stories Consortium. Il vincitore è ...Bruxelles, 14 ott - Il Premio Daphne Caruana Galizia per il giornalismo è stato assegnato per la prima volta ai giornalisti del Progetto Pegasus coordinato dal Consorzio Forbidden Stories. Forbidden S ...