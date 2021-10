U&D, dama impazzita si spoglia e lancia le mutande: caos nello studio. Maria De Filippi costretta a fermare tutto (Di giovedì 14 ottobre 2021) Fermi tutti. Ennesimo colpo di scena a Uomini e donne. Secondo le anticipazioni Graziano Amato esagera con Vittoria. Ed è ancora caos in studio. Ricordiamo che il cavaliere napoletano dopo aver detto addio a Ida Platano torna al centro di una nuova puntata. Graziano Amato racconta di essere uscito in settimana con Vittoria e che quest'ultima avrebbe fatto un gesto inaspettato. Un vero colpo di scena. Secondo Graziano, che poi viene attaccato per questo racconto, la dama si sarebbe tolta un indumento intimo in macchina, probabilmente il riferimento è ad un paio di slip e le avrebbe lanciate. Sicuramente, Graziano cade nel ridicolo parlando di un comportamento che, se fosse vero, dovrebbe restare molto segreto. In studio restano tutti senza parole. Vittoria va su tutte le furie e, secondo le ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 14 ottobre 2021) Fermi tutti. Ennesimo colpo di scena a Uomini e donne. Secondo le anticipazioni Graziano Amato esagera con Vittoria. Ed è ancorain. Ricordiamo che il cavaliere napoletano dopo aver detto addio a Ida Platano torna al centro di una nuova puntata. Graziano Amato racconta di essere uscito in settimana con Vittoria e che quest'ultima avrebbe fatto un gesto inaspettato. Un vero colpo di scena. Secondo Graziano, che poi viene attaccato per questo racconto, lasi sarebbe tolta un indumento intimo in macchina, probabilmente il riferimento è ad un paio di slip e le avrebbete. Sicuramente, Graziano cade nel ridicolo parlando di un comportamento che, se fosse vero, dovrebbe restare molto segreto. Inrestano tutti senza parole. Vittoria va su tutte le furie e, secondo le ...

