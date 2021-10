Truffa | appropriazione indebita e falso in bilancio | indagate 18 persone

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Nei giorni scorsi, su delega della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha eseguito un sequestro di oltre 300.000 euro nei confronti di una società di finanziamenti dell’Agro nocerino-sarnese, denunciando 18 soci per reati diin. Le indagini delle Fiamme Gialle della Compagnia di Scafati, avviate sulla scorta di alcuni input infoinvestigativi, hanno accertato, in particolare, che la società finanziaria in questione, con sede a Nocera Inferiore (SA), praticava contratti di factoring (ossia di acquisto e gestione di crediti di terzi non ancora esigibili) applicando tassi d’interesse di gran lunga superiori alla soglia di legge. Nel corso degli ...