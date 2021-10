Tratta di nigeriane | 36 anni di carcere per 11 persone Tra le vittime una minorenne a bordo della Aquarius

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Centotrentaseidi reclusione per undici imputati. Tutti nigeriani, con pene comprese tra sei e venticiascuno. È la sentenza del processo celebrato col rito immediato. A poco più di un anno dall’esecuzione dell’operazione ‘Promise land.squadra mobile di Catania contro una banda. Che, secondo l’accusa, gestiva unainternazionale di giovani donne e ragazze, loro connazionali, da ridurre in schiavitù. E fare prostituire.di, in 11 a processo: 136 diLa polizia, coordinata dalla Procura distrettuale di Catania, grazie alla collaborazione di una vittima, è riuscita a far luce sulla rete. Che faceva arrivare dalla Nigeria giovani donne, anche minorenni, da avviare alla prostituzione in Italia e all’estero. Quindici le ...