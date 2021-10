Trasferta a Napoli vietata ai tifosi del Legia Varsavia. Il club: “Decisione scandalosa e discriminatoria” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ieri sera è arrivata l’ufficialità del divieto di Trasferta ai tifosi del Legia Varsavia per la gara di Napoli, del 21 ottobre prossimo in Europa League. Una Decisione presa anche visti i precedenti violenti dei tifosi polacchi con gli stessi napoletani. Il club del Legia Varsavia, però, non ci sta, e replica con Decisione a questa scelta delle autorità italiane. Ecco quanto si legge nella nota: “Il Legia Varsavia informa che, nonostante gli sforzi del club per più di una settimana, le autorità italiane competenti hanno mantenuto la Decisione di non vendere i biglietti ai cittadini polacchi per la partita Napoli – ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ieri sera è arrivata l’ufficialità del divieto diaidelper la gara di, del 21 ottobre prossimo in Europa League. Unapresa anche visti i precedenti violenti deipolacchi con gli stessi napoletani. Ildel, però, non ci sta, e replica cona questa scelta delle autorità italiane. Ecco quanto si legge nella nota: “Ilinforma che, nonostante gli sforzi delper più di una settimana, le autorità italiane competenti hanno mantenuto ladi non vendere i biglietti ai cittadini polacchi per la partita– ...

