Tour de France 2022 | il percorso e le tappe

E' stato presentato questo pomeriggio a Parigi il Tour de France 2022, giunto alla edizione numero 109. La Grande Boucle prenderà il via il 1 luglio da Copenaghen con una cronometro di 13,5 km, e si concluderà nella capitale Francese il 24 luglio. Tour de France 2022: quale sarà il percorso? Dopo la cronometro iniziale ci saranno due frazioni pianeggianti sempre in territorio danese(199 km da Rosklde a Nyborg, 182 km da Vejle a Sonderborg). Successivamente si ripartirà dal Nord della Francia, a Dunkerque, per poi sconfinare in Belgio e Svizzera. Da segnalare il ritorno sull'Alpe d'Huez e l'11esima tappa che prevede il Col de Telegraphe, il Galibier e il Col de Granon. Chiusura con la tradizionale sfilata sui Campi Elisi.

