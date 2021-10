Torvaianica | dal Comune 213mila euro per la riqualificazione del Belvedere | al via i lavori

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Pomezia – Sono partiti oggi ididel, intervento che prevede la sostituzione della balaustra, il rifacimento delle rampe laterali e la sistemazione di tutto il frontalino del solaio, per un valore di 213.700finanziati con fondi comunali. “Isi concluderanno in circa 90 giorni – spiega l’Assessora Federica Castagnacci – e restituiranno decoro a una delle aree più centrali e caratteristiche del nostro litorale. Continuiamo a lavorare per renderepiù bella e accessibile”. “Un intervento atteso da tempo – aggiunge il Sindaco Adriano Zuccalà – che va ad aggiungersi alle azioni di messa in sicurezza, rinnovamento e sviluppo intraprese in questi anni per. Valorizzare il ...

